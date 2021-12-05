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Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5

Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5


В игре Fortnite сегодня стартовала 3 глава, про которую было немало известно еще до ее официального релиза. Одна из деталей, которая активно обсуждалась на уровне слухов, это переход Fortnite на движок Unreal Engine 5. Теперь эта информация подтверждена официально, игра Epic Games действительно сменила движок и стала первой на новом Unreal Engine.

Напомним, что еще в 2020 году с анонсом Unreal Engine 5 компания Epic Games пообещала, что перенесет свою популярную игру Fortnite на новый графический движок к «середине 2021 года». Вовремя завершить этот процесс разработчики не успели, и до сегодняшнего дня игра продолжала использовать Unreal Engine 4. Теперь, с выходом 3 главы, игра Fortnite использует Unreal Engine 5.

Вместе с Unreal Engine 5 в игре улучшили детализацию объектов (чтобы оценить улучшения нужно дождаться сравнений, учитывая стиль игры), улучшили физику разрушений (например, теперь при падении одно дерево цепляет и другие), ввели новую погодную систему (включающую в себя смерчи).


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Напомним, что Fortnite является условно-бесплатной игрой, и все желающие могут посмотреть на возможности Unreal Engine 5.

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По материалам: newxboxone

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