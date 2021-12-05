FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

В преддверии слушаний в Палате представителей Конгресса США криптовалютная биржа FTX опубликовала статью, в которой изложила свое видение справедливого регулирования рынка цифровых активов.

«В этом материале мы приводим ряд из десяти принципов (а в некоторых случаях и предложений), которыми следует руководствоваться политикам и регуляторам при разработке нормативно-правовой базы для спотового и деривативного крипторынков», — говорится во вступлении к статье.

В компании считают, что из-за разных правовых режимов для спотовых и деривативных продуктов появляются «неэффективные и неоптимизированные рыночные структуры». Альтернативным решением, по мнению FTX, является создание унифицированной программы надзора:

«Нормативный ярлык конкретного продукта или рынка не должен менять основные цели регулирования, поэтому одни и те же правила должны в целом применяться на всех рынках».

В FTX отметили необходимость создания структуры рынка с «прямым членством», то есть такой, при которой организации могут совершать регулируемые сделки без участия третьей стороны.

Биржа заявила, что надзорным органам стоит предъявлять к кастодиальным сервисам более строгие требования по части раскрытия информации. В частности, пользователи должны знать, как именно компания планирует решать потенциальные проблемы с мошенничеством и кражами.

Чтобы исключить рыночные манипуляции и обеспечить защиту клиентов, FTX предлагает создать систему транзакционной отчетности. В компании также указали на потребность регулирования эмиссии стейблкоинов:

«Операторы платформ, позволяющие использовать стейблкоины для расчетов, должны объяснить, какими стандартами они руководствуются при принятии соответствующих решений».

Напомним, 8 декабря в Палате представителей США пройдут слушания на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций». Среди участников — CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, глава Circle Джереми Аллэйр и другие представители индустрии.