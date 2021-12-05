Григорий Лепс признался, что подари дочке Филиппа Киркорова конверт с деньгами

Певец Григорий Лепс заявил, что деньги взрослым ни к чему. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую подарил дочери своего коллеги Филиппа Киркорова Алле-Виктории на день рождения. «Просто деньги подарил. В размере двух тысяч долларов. Ребенок знает, куда их потратить. Это нам, взрослым, деньги в общем-то ни к чему. А детям они всегда пригодятся», сказал Григорий Лепс.Григорий Лепс «Она очень красивая девочка. Пускай она будет удачлива по жизни», — заметила также побывавшая на празднике Марина Юдашкина. Напомним, что дочери Филиппа Киркорова исполнилось десять лет. По этому случаю музыкант традиционно закатил шикарный праздник, пригласив многих звезд шоу-бизнеса.