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Григорий Лепс признался, что подари дочке Филиппа Киркорова конверт с деньгами

Григорий Лепс признался, что подари дочке Филиппа Киркорова конверт с деньгами
Певец Григорий Лепс заявил, что деньги взрослым ни к чему. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую подарил дочери своего коллеги Филиппа Киркорова Алле-Виктории на день рождения. «Просто деньги подарил. В размере двух тысяч долларов. Ребенок знает, куда их потратить. Это нам, взрослым, деньги в общем-то ни к чему. А детям они всегда пригодятся», сказал Григорий Лепс.
Григорий Лепс «Она очень красивая девочка. Пускай она будет удачлива по жизни», — заметила также побывавшая на празднике Марина Юдашкина. Напомним, что дочери Филиппа Киркорова исполнилось десять лет. По этому случаю музыкант традиционно закатил шикарный праздник, пригласив многих звезд шоу-бизнеса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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