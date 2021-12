Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн

Зарегистрированная на Каймановых островах криптовалютная биржа BitMart сообщила о взломе горячих кошельков Ethereum и Binance Smart Chain (BSC). Хакеры вывели с платформы более $150 млн.

We have identified a large-scale security breach, and we are now conducting a thorough security review & we'll strive to maintain transparency. All withdrawals are temporarily suspended until further notice. We appreciate your understanding and patience. https://t.co/WdipLLOvY9 pic.twitter.com/XFlY4RyWSe

Одними из первых на атаку обратили внимание специалисты компании PeckShield. В ночь с 4 на 5 декабря они отметили в сети Ethereum ряд подозрительных транзакций с платформы. Эти переводы включали токены вроде Gala (GALA), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Shiba Inu (SHIB), а также $500 000 в стейблкоине USD Coin (USDC).

Позже появились данные о взломе BSC-кошелька. По оценкам PeckShield, хакеры вывели с платформы около $200 млн (~$100 млн в токенах стандарта ERC-20, ~$96 млн — в токенах BEP-2 и BEP-20). Аналогичную оценку ущерба привел сервис RugDoc.

Администрация BitMart первоначально опровергла информацию о взломе. В Telegram-канале платформы пользователей заверили, что их средства находятся в безопасности, а новости о проблеме с безопасностью назвали «фейковыми».

Несколько часов спустя основатель и CEO биржи Шелдон Cя подтвердил, что ее кошельки взломали. По его словам, ущерб от действий злоумышленников составил $150 млн.

1/3 We have identified a large-scale security breach related to one of our ETH hot wallets and one of our BSC hot wallets. At this moment we are still concluding the possible methods used. The hackers were able to withdraw assets of the value of approximately USD 150 millions.