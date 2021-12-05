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Игру, которая есть на диске, добавили в Game Pass: нужен ли диск для запуска или переустановка

Игру, которая есть на диске, добавили в Game Pass: нужен ли диск для запуска или переустановка


Цифровые версии игр заметно вытесняют физические копии проектов на дисках. Но некоторые игроки все еще продолжают пользоваться дисками, иногда имея при этом подписку Xbox Game Pass. Пара моментов, которые нужно знать, если у вас есть диск с игрой, и эту игру добавили в подписку Xbox Game Pass:



Чтобы запустить игру, которая была установлена с диска, больше не потребуется вставлять диск. Когда игра добавлена в Game Pass, при этом у вас есть активная подписка, ее можно запускать без вставленного в игровую приставку диска.



Ничего переустанавливать не потребуется. То есть, если игра была изначально установлена на Xbox One или Xbox Series X с диска (а далее получила все необходимые обновления), и ее добавили в подписку Game Pass, можно будет запускать эту игру без диска прямо из Game Pass без необходимости выполнять дополнительные обновления.

Напомним, что подписка Game Pass Ultimate уже насчитывает более 500 разнообразных игр.

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По материалам: newxboxone

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