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IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?

IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?

Токио Синдзюку – район, в котором находится малогабаритное жилье IKEA.

Это неплохой вариант для тех, кто хочет сэкономить на жилье – человеку, арендовавшему квартирку, придется платить 100 иен ежемесячно, что меньше одного доллара. ( 63 рубля)

Однако такое жилье доступно тем, кто вступил в клуб IKEA Family. Это бесплатно, и требует простой и быстрой регистрации на официальном сайте компании.

Фото IKEA

Все апартаменты имеют два уровня. Здесь есть все, что необходимо для жизни: стол и стул для работы, гардеробная, диван, машина-автомат для стирки, санитарный узел и полноценная кровать.

В Токио проживает огромное количеств людей, и проблема жилья здесь актуальная как нигде.

Фото IKEA

Построив небольшие квартирки, компания хочет продемонстрировать, что даже такое маленькое помещение может быть пригодно для нормальной, комфортной жизни.

Фото IKEA
Фото IKEA
# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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