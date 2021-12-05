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Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо

Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певцу не нужно было бегать по женщинам. Знаменитость в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ в очередной раз негативно высказался о музыканте Аврааме Руссо. «Ему набили морду кто-то, понимаете. За женщину, наверное. А он сейчас обвиняет всех в смертных грехах. У меня вывод простой. Когда человеку бьют ниже пояса — значит там замешано что-то другое. Не бизнес, деньги и месть. Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам», сказал Иосиф Пригожин.
Авраам Руссо Как отметил Пригожин, именно в результате его работы Авраам Руссо стал звездой. «Я за свои слова ответил. А что сейчас с ним происходит? Да ничего. Мы, продюсеры, живем жизнью артистов. Мы им отдаем свое сердце и свою душу», — заметил муж певицы Валерии. Ранее Авраам Руссо говорил, что Иосиф Пригожин замешан в покушении на его жизнь. Как отмечал певец, продюсер сломал ему музыкальную карьеру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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