Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют

Цена цифрового золота в моменте упала до уровня $42 000, Владимир Путин напомнил о рисках криптовалют, но отметил опыт других стран в этом направлении, Джек Дорси ушел с поста главы Twitter и другие события уходящей недели.

Цена биткоина в моменте упала до уровня $42 000

В субботу 4 декабря, котировки первой криптовалюты в моменте опустились до уровня $42 000. Снижение сопровождалось масштабной ликвидацией на рынке фьючерсов — $1,3 млрд по длинным позициям.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $47 900.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой и остальной рынок. Согласно CoinGecko, практически все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в красной зоне. Исключением стал нативный токен блокчейн протокола Terra — LUNA. За неделю его цена выросла почти на 60%.

Данные: CoinGecko.

Снижение курса биткоина произошло на фоне новостей о крупнейшем застройщике Китая Evergrande. В СМИ появилась информация, что его основателя вызвали в правительство из-за предупреждения об отсутствии «гарантированных» средств для выполнения финансовых обязательств.

Аналитики Galaxy Digital Research назвали причиной падения рынка криптовалют общую нервозность из-за выявления нового штамма COVID-19 под названием «омикрон» и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о варианте ускорения темпов сокращения объема выкупа облигаций.

Ранее инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов больше всего подорожал нативный utility-токен протокола RMRK. Его цена выросла на 63%, а капитализация достигла $500 млн.

Сильнее других подешевел токен DeFi-протокола SafeMoon. Цена SAFEMOON снизилась на 56%, капитализация составила $819 млн.

Данные: CoinCodex.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $2,38 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 38,4%.

Путин напомнил о высоких рисках криптовалют

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет», президент РФ Владимир Путин напомнил о высоких рисках криптовалют:

«Что касается криптовалюты, в некоторых странах она запрещена. Она ничем не обеспечена, волатильность большая, риски большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о высоких рисках».

Он также отметил, что некоторые страны действительно все шире применяют цифровые активы:

«Может быть за этим будущее, нужно внимательно следить за развитием событий».

На этой же неделе замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что дискуссия о регулировании обменников цифровых активов в РФ продолжится в 2022 году. Он сослался на предложения FATF, указав, что организация предлагает либо отнести их к субъектам антиотмывочного законодательства с идентификацией, либо запретить.

Губернатор Иркутской области предложил выделить площадки под промышленный майнинг

Глава Иркутской области Игорь Кобзев выразил готовность предоставить площадки под промышленный майнинг с отдельными от населения линиями электропередачи.

По его словам, делать это нужно «цивилизованным путем», приравняв добычу цифровых активов к предпринимательской деятельности и установив более высокие тарифы на электроэнергию. К слову, о повышении тарифов для майнеров намекнули и в Минэнерго.

Джек Дорси покинул пост CEO Twitter, а Square сменит название на Block

29 ноября Джек Дорси ушел с должности генерального директора Twitter, но остался членом совета директоров до истечения срока полномочий. Его место занял Параг Агравал — ранее он занимал должность технического директора компании.

В то же время принадлежащая Дорси Square объявила о смене названия на Block. Инициативу связали с желанием отразить рост структуры и ее приверженность блокчейн-проектам.

Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией

Майнинговая компания BitFuFu отключила расположенные в Казахстане устройства из-за проблем с энергоснабжением в стране и начала релокацию оборудования в США. На этот шаг решились и другие представители индустрии.

Главной проблемой стало введение местными властями нормирования поставок электроэнергии для майнеров из-за назревающего энергокризиса. В связи с простоем оборудования компания приняла решение о его переносе.

В сети Binance Smart Chain состоялся хардфорк Bruno

1 декабря в сети Binance Smart Chain на блоке 13 082 000 активирован хардфорк Bruno.

Одной из целей апгрейда является ускорение полной синхронизации нод более чем на 60%. Он предполагает развертывание предложения BEP-95 с механизмом сжигания токенов BNB по аналогии с блокчейном Ethereum.

Журналисты оценили состояние Чанпэна Чжао в $90 млрд

CEO Binance Чанпэн Чжао возглавил рейтинг богатейших этнических китайцев по версии China Caijing, опередив основателей Nongfu, ByteDance (TikTok) и Tencent. Журнал оценил его состояние в 573,3 млрд юаней ($90 млрд).

На этой неделе также стало известно, что Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса биткоин-биржи в эмирате. И, несмотря на то, что глава Binance отметил сохранение интереса к открытию главного офиса в Сингапуре, он не исключил вероятности его основания во Франции или ОАЭ.

DeFi-протоколы Badger DAO и MonoX подверглись взлому

Пользователи протокола децентрализованных финансов Badger DAO сообщили о несанкционированном выводе средств. Предполагаемый ущерб от взлома превысил $120 млн. В ходе инцидента централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network могла потерять более $50 млн.

До этого неизвестный вывел с платформы MonoX на базе Polygon криптоактивы стоимостью $31 млн. Представители проекта пояснили, что хакеру удалось при помощи своп-контракта поднять цену токена MONO «до небес», а затем приобрести за него «все остальные активы в пуле».

Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США

Среди них — представители Alameda Research, Coinlist, OpenSea и многие другие. Новшеством стал учрежденный «зал славы», в который включили Виталика Бутерина (Ethereum), Сэма Бэнкмана-Фрида (FTX), Патрика Колиссона (Stripe) и Влада Тенева (Robinhood).

Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн

Зарегистрированная на Каймановых островах криптовалютная биржа BitMart сообщила о взломе горячих кошельков Ethereum и Binance Smart Chain (BSC). Ее глава Шелдон Cя заявил, что хакеры вывели с платформы более $150 млн.

По оценке аналитиков PeckShield и RugDoc сумма ущерба составила около $200 млн.

Злоумышленники систематически использовали агрегатор 1inch для обмена похищенных токенов на ETH. Затем они перевели криптовалюту на промежуточный адрес, с которого отправили средства в Ethereum-миксер Tornado Cash.

Ethereum-миксер Tornado Cash интегрирует решение второго уровня Arbitrum, а StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet

Сотрудничество Tornado Cash с Arbitrum направлено на предоставление преимуществ решений L2, включая более дешевые транзакции и их скорость. По словам разработчиков, технологический стек уже готов.

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare сообщил о запуске альфа-версии основной сети StarkNet на базе технологии ZK-Rollup. Решения от StarkWare используют платформы dYdX, DeverxiFi, Sorare, Immutable и другие популярные протоколы.

В России начали блокировать Tor

Пользователи и специалисты зафиксировали блокировку доступа к сети Tor на территории РФ. Проблемы с работой системы прокси-серверов появились 2 декабря.

Технический эксперт общественной организации «РосКомСвобода» Вадим Мисбах-Соловьев заявил, что некоторые провайдеры или же оборудование ТСПУ в Москве блокируют доступ к прописанным «по умолчанию» серверам Tor.

«Пока помогает использование «мостов» (серверов, поднятых пользователями). Но их список точно так же публичен, так что провайдерам ничего не мешает через некоторое время начать отслеживать список мостов и блокировать их», — отметил он.

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Гости выпуска:



Алина Мухина — ведущая дайджеста ForkLog;

Тон Вейс — трейдер и резидент ForkLog;

Степан Гершуни — CEO Credentia.

https://youtu.be/am24W4lp5og

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Всеволод Мозолев — Co-founder of Peppermint;

Давыдов Денис — Медиа художник, основатель художественной группы Instigators, креативный директор студии N3 Design.

https://youtu.be/ojtsdMAYYuY