Иван Ургант написал трогательное посвящение умершей бабушке

Вадим Карасев

Телеведущий Иван Ургант поделился в инстаграме переживаниями в связи с кончиной бабушки — звезда советского кино Нина Ургант умерла вчера на 93-м году жизни.

А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый... (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)— написал Иван.

Иван Ургант

О смерти актрисы стало известно вчера. Новость появилась на сайте Александринского театра, где Нина Ургант работала с 1962 года — тогда он был еще Ленинградским академическим театром драмы им. Пушкина. Последние годы актриса боролась с болезнью Паркинсона.

Нина Ургант снялась во многих картинах, среди них — "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Мать и мачеха". Всенародную любовь ей принесла роль медсестры в фильме "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, где актриса исполнила песню Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон".

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