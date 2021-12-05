Экипаж экстренно севшего в Иркутске Airbus 321 отстранили от полетов

Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске из-за сильного обледенения самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Авиакомпания на время расследования ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», — сообщил представитель перевозчика.

Самолет следовал рейсом Магадан-Новосибирск и и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. Пилотам пришлось в ручном режиме управлять самолетом. Причиной неуправляемости самолёта стало обледенение двигателей. Из-за опасного крена борт провалился в воздухе на 2 километра вниз. Однако лайнер, на котором находилось 199 человек, удалось благополучно посадить в Иркутске.

Следственное управление на транспорте позже сообщило, что в пути следования у самолета отключился автопилот. После этого командир воздушного судна принял решение о посадке.

Как ранее IRK.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией, самолет сделал несколько кругов над аэропортом вылета, намереваясь вернуться. Посадить самолет на аэродроме Магадана было невозможно из-за сильного обледенения и сдвига ветра. В результате экипаж принял решение следовать в Иркутск.

Опубликована запись разговора диспетчера и пилота самолета, экстренно севшего в Иркутске

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