Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (7-10 декабря) + релизы в Game Pass





На следующей неделе, с 7 по 10 декабря, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S запланирован релиз, как минимум, 17 игр. Плюс в подписке Game Pass появятся 3 проекта.

Главный релиз следующей недели — это Halo Infinite. Уже почти 3 недели игрокам доступен мультиплеер нового шутера 343 Industries в рамках бета-версии. Полноценный релиз, как мультиплеера, так и кампании, состоится 8 декабря — сразу игра будет в Game Pass.

Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в России

Список релизов на Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе, с 7 по 10 декабря, выглядит так:

Game Pass

Ever Forward (7 декабря)Rune Factory 4 Special (7 декабря)Space Warlord Organ Trading Simulator (7 декабря)Ball LaB (8 декабря)Transient: Extended Edition (8 декабря)Sam & Max: Beyond Time and Space (8 декабря)Halo Infinite (8 декабря)Antarctica 88 (9 декабря)Monopoly Madness (9 декабря)Wytchwood (9 декабря)A Year of Springs (10 декабря)Alexio (10 декабря)Collapsed (10 декабря)Mini Madness (10 декабря)Mr. Prepper (10 декабря)Trash Quest (10 декабря)Vaporum: Lockdown (10 декабря)

Подписка Game Pass на следующей неделе пополнится 3 играми, если не произойдет никаких сюрпризов:

Space Warlord Organ Trading Simulator (7 декабря)Halo Infinite (8 декабря)One Piece Pirate Warriors 4 (9 декабря)

Напомним, что на следующей неделе, 8 декабря, подписку Game Pass покинут сразу все DLC для Destiny 2.