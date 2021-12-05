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Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии

Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
34-летняя певица Юлия Савичева посетовала, что из-за проблем с документами не смогла улететь вместе с мужем в Португалию. Пока артистка не может обнять любимую дочь. Юлия Савичева поделилась фотографией мужа Александра Аршинова и дочери Анны. Знаменитость призналась, что не может увидеть ребенка. Девочка находится в Португалии. А родители малышки живут между двумя странами. Отец Анны уже улетел навестить дочку. А Юлия пока не может получить необходимые документы для вылета. Чтобы певица сильно не грустила, муж отправил селфи с дочкой Аней. Малышка вскарабкалась на спину папы и хитро улыбалась, глядя в камеру.
Александр Аршинов с дочерью Аней «Две моих любви вместе в Португалии. Муж получил документы на вылет, а я пока нет. 😔 Хорошо, что хотя бы один смог вырваться к ребенку. Я упаковала огромный чемодан с подарками для Ани и для свёкров. Все довольны. Надеюсь в январе мы сможем решить вопрос по поводу моего вылета. Во всяком случае, будем делать все, что в наших силах», - поделилась Юлия в Instagram. Поклонники посочувствовали певице и выразили надежду, что все у нее образуется. Многие также отметили поразительное сходство Анны с отцом.
Александр Аршинов с дочерью Аней «Папина дочка😍❤️», «Анютка🌸копия папы, но взгляд ваш, особенно на этом снимке 😌Желаю скорее встретиться с доченькой 🧚‍♀️🌈», «Прям одно лицо,🔥Юлишна, ты участвовала в создании Ани? Прям вылитый папа! Счастливая значит будет!!!! Счастья вам!», «Юлия, ваша дочка такая красивая 😍😍 И от вас в ней многое есть 💓💓💓», написали пользователи в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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