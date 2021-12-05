К ветеранам боевых действий предлагают относить прокуроров

00:42 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 3060-8

Статусом ветерана боевых действий предлагается наделить прокуроров и прокурорских следователей, работавших во время вооружённого конфликта в Чеченской Республике. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть в осеннюю сессию на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Сейчас возможность получить статус ветерана боевых действий и положенные в связи с ним льготы есть только у военных прокуроров и следователей, а также у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и госбезопасности, а также ряда других структур.

Предлагается включить в этот перечень прокуроров и следователей органов прокуратуры, работавших в Чеченской Республике и прилегающих к ней территориях во время вооружённого конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996 года.

Работавших в Чечне прокуроров и следователей предложили наделить статусом ветерана

Также статусом ветерана предлагается наделить прокуроров, следователей органов прокуратуры и сотрудников Следственного комитета, исполнявших свои обязанности во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

Для этих категорий прокуроров и следователей предусматриваются и меры социальной поддержки, если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в боевых действиях или при исполнении служебных обязанностей. Меры поддержки хотят распространить также на членов семей погибших прокурорских работников и следователей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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