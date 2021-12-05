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Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ

Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ

В студии-лектории Российского общества "Знание" в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

"Общество "Знание" — пример просветительского волонтерства. Ведь главная задача лектора, учителя — передать знание следующему поколению", — сказал Кириенко.

Он добавил, что благодарит всех лекторов, преподавателей и учителей, которые посвятили себя просветительству. За последние полгода на площадках общества "Знание" выступило более 7 тысяч лекторов, проведено более 15 тысяч лекций, — обратил внимание Сергей Кириенко. По его словам, это выдающийся результат, но "Знание" не планирует останавливаться на достигнутом.

 Кириенко отметил, что в отличие от других стран, в России у волонтерского движения нет возраста.

"Волонтерство в России становится универсальным — им занимаются люди всех возрастов. Во всем мире волонтёрами становятся только студенты от 17 до 25 лет. Потом они заводят семьи, начинаются хлопоты, и многие возвращаются к волонтёрству только в серебряном возрасте. У нас иначе: в период пандемии люди в возрасте от 35 до 50 лет пришли помогать врачам, доставлять продукты, пошли в дома престарелых, к детям, в приют для животных. Количество серебряных волонтеров также увеличивается. Они активно принимают участие в волонтерской деятельности. Это более 30 тысяч неравнодушных людей, которые могут дать сто очков вперёд молодым коллегам. Меня очень радует, что волонтёрами становятся даже школьники — ребята в возрасте до 18 лет", — сказал он.

По его словам, раньше волонтерскому движению доверяли только 34% россиян. Сегодня это число выросло до 88%. Сергей Кириенко подчеркнул, что не знает ни одного общественного института, который бы пользовался таким же безоговорочным доверием.

Форум #МЫВМЕСТЕ проходит со 2 по 5 декабря. В дни проведения форума в студии Российского общества "Знание" перед аудиторией и зрителями онлайн-трансляции выступят более 20 экспертов в области благотворительности и волонтерства.

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По материалам: uposters.ru

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