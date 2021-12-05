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Концерт Максима Галкина вызвал грандиозный скандал

Концерт Максима Галкина вызвал грандиозный скандал
Люди, пришедшие на концерт артиста Максима Галкина, были страшно недовольны. 3 декабря состоялась наконец перенесенная с 6 ноября прошлого года встреча Максима Галкина со своими фанатами в Кремлевском дворце. Но зрители остались недовольны. И вовсе не выступлением юмориста, а процедурой тщательного досмотра, принятой в соответствии с коронавирусными ограничениями. Как рассказывают свидетели событий, из-за проверки всех необходимых при проведении массовых мероприятий документов, людям пришлось несколько часов провести под дождем, сменяющимся мокрым снегом.
Максим Галкин Ситуация усугубилась еще и тем, что в это время в Малом зале начиналось выступление симфонического рок-оркестра с музыкой из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Тоже перенесенное с более ранней даты. В результате очередь растянулась более чем на километр, что вызывало негодование людей, заплативших по 17 тысяч за билет. «Безобразие!», «Издевательство!», «Народ за скот держат», — возмущались в продрогшей и промокшей толпе. Концерт был задержан на час, а когда Максим Галкин все же вышел к зрителям, не успевшие пройти бдительных охранников еще толпились снаружи, ожидая своей очереди на проход в зал. Усугублялась ситуация еще и тем, что во время прошлогоднего приобретения билетов еще и слыхом не слыхивали о QR-кодах, справках о перенесенном заболевании и медотводах от прививок. Некоторые из зрителей пытались доказать свое право смотреть концерт на прежних основаниях, руководствуясь наличием билета. Явно не в своей тарелке чувствовал себя и Максим Галкин. Он хоть и улыбался со сцены, но явно волновался. Даже некоторые свои монологи читал с листа, чего ранее за ним не наблюдалось. Надо отдать должное юмористу, отработал он положенные два часа блестяще, постаравшись своим выступлением компенсировать все возникшие не по его вине неудобства.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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