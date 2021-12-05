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Крупное обновление War Thunder Winged Lions выйдет в декабре

Крупное обновление War Thunder Winged Lions выйдет в декабре


Издательство Gaijin Entertainment готовит крупное обновление игры War Thunder, которое получит название Winged Lions («Крылатые львы»). Обновление должно стать доступно уже в этом году — во второй половине декабря.

Обновление War Thunder Winged Lions сконцентрируется на авиации Израиля (она будет начинаться с IV ранга, поскольку была разработана после окончания Второй мировой войны). У игроков будет возможность отследить путь, по которому шли израильские инженеры.

Начало положили собранные на месте из британских запчастей Spitfire, за ними последовали французские истребители Mirage III, на базе которых были созданы знаковые израильские машины Kfir (“львенок”), а из США пришли истребители F-4 и штурмовики A-4.

Кроме того, в игру War Thunder добавят современные танки новейших модификаций: Challenger 2 TES 2008-го, Leclerc SXXI 2003-го, Type 10 (новейший японский боевой танк, поступивший на вооружение JSDF в 2012 году). Появится и новая механика — запуска гидропланов с боевых кораблей.

Ниже можно посмотреть тизер обновления War Thunder Winged Lions:


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Напомним, что War Thunder является условно-бесплатной игрой, которая доступна на Xbox One и Xbox Series X | S (имеет оптимизацию).

War Thunder

War Thunder – самая масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра, посвященная боевой технике Второй мировой и холодной войн. Авиа…
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По материалам: newxboxone

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