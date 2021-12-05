Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак примерила непонятный головной убор. 40-летняя светская львица решила помодничать перед подписчиками. Однако стильный образ «блондинки в шоколаде» не оценили. Ксения Собчак надела на голову черный чепец, который народ принял за трусы. И кружевная фактура материала, и форма головного убора напомнили россиянам нижнее белье. Ксения Собчак полностью спрятала волосы под полупрозрачной тканью, которая обтянула ее грациозный череп. Эпатажная дива устроила фотосессию в экстравагантном виде. Она позировала на фоне аптечных препаратов и, по всей видимости, стояла в аптеке. Провокационный образ пользователи Сети сочли очень странным, ажурный аксессуар удивил поклонников теледивы. Жути нагнало и то, что аксессуар Ксения Собчак зафиксировала под подбородком. Звезду назвали дамой с причудами. Некоторые пошутили, что она забыла помыть голову.Ксения Собчак в необычном головном уборе «Словно сатана из ада...», «Зачем уродовать себя еще?», «Краше только в гробу была на собственной второй свадебке», «Вызывайте профессора Преображенского», «Вспомнила анекдот, это не чепчики, это бюстгальтер», «Трусы на голову одела. Тоже мне стиль», — написали ошарашенные люди.