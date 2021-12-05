Лаковая миниатюра родилась в Палехе 96 лет назад

01:07 Автор: Мария Соколова

5 декабря 1924 года в старинном русском селе Палех были созданы мастерские, в которых по сей день художники занимаются росписью по дереву. Сейчас это село — один из центров лаковой миниатюры.

Палех был известен своими иконописцами во времена Владимиро-Суздальской Руси в XVI-XVII веках. Они использовали темперу с применением золота на одеждах святых, и их работы славились особой тонкостью. В основу этого стиля легли традиции древнесуздальской школы и московской иконописи XV-XVI веков. Но к началу XX века иконопись в Палехе пришла в упадок.

День 5 декабря в истории

Жители села с 1920 года занялись росписью по дереву. А 5 декабря 1924 года несколько художников объединились в «Артель древней живописи». Вскоре у них появились первые ученики, а в 1928 году в Палехе открыли школу древней живописи, которую в 1935 году преобразовали в художественный техникум. Программу преподавания палехского мастерства разработал Николай Зиновьев. В 1968 году он написал книгу «Искусство Палеха», где рассказал о своем творческом опыте.

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