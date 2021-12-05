Лариса Гузеева отбивалась от любовниц мужа

Ведущая Лариса Гузеева угрожала женщине, которая пыталась охмурить ее мужа. Телеведущая третий раз замужем. Она счастлива в браке с Игорем Бухаровым, которому 20 лет назад родила дочь Ольгу. А вот первым мужем ее был оператор Илья Древнов, их союз был очень драматичным и непростым. К тому же, Гузеевой пришлось отвадить поклонницу от супруга. Об этом звезда рассказала на шоу «Давай поженимся!». «У меня был муж, которого я сильно любила. И одна такая нам все время звонила, звонила-звонила, ассистентка по актерам. И вот, в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем», — поведала звезда откровенно. Она заметила, что Илья Древнов был «как скорая помощь», не мог отказать в помощи и всем ее оказывал. И с той самой ассистенткой из Дома кино по телефону наговорил, как выразилась Гузеева, сто часов.Лариса Гузеева «Меня накрыло, я сказал, я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!». При этом Гузеева не считает, что поступила неправильно. Просто она боролась за свое счастье: «Я живой человек! Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем!». Илья Древнов, напомним, после развода с Ларисой Гузеевой вскоре скончался из-за своего пристрастия к запрещенным веществам.