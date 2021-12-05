Леонид Агутин признался, что не любит съемки новогодних концертов

53-летний певец Леонид Агутин рассказал, что снимается только ради поклонников, а не денег. Заслуженный артист России известен тем, что не стесняется ярко выражать собственное мнение. Муж Анжелики Варум старается делать так, чтобы люди обсуждали его творчество, а не личную жизнь и происходящее в семье. В декабре для артистов особенно напряженный сезон — именно в это время проходят съемки многочисленных шоу, которые будут показаны по телевизору в новогодние дни. Леонид тоже активно снимается. Однако, как оказалось, сам исполнитель хита «Аэропорты» — не фанат подобных проектов. Он принимает в них участие только исходя из чувства ответственности перед поклонниками.Леонид Агутин Леонид пояснил, что не смотрит «Песню года» и «новогодние шоу». Он обратился к обиженным телезрителям. «Я не люблю «Песню года». И «огоньки» не смотрю. И вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет. Не хотите смотреть «огоньки» – не смотрите. В интернете есть всё, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть», — эмоционально рассказал музыкант. Он отметил, что уже давно не получает ни своей порции славы, ни особенных денег за участие в подобных шоу, а только теряет время на эти проекты. «Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится», — резюмировал музыкант в Facebook.