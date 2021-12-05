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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Ведущая Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев рассмешили зрительный зал своими выходками. Ведущими юбилейного телефестиваля «Песня года» стали, по традиции, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Правда, их появление на сцене «Мегаспорта» обернулось казусом. Но в этот раз во время объявления информационных партнеров фестиваля Лазарев позволили себе небольшую фамильярность. А ведь за острой на язык Лерой на заржавеет. «Ты еще и тупенький немножко!» – съязвила она. Зал одобрительно захлопал. «Лера, это уже антиреклама», – парировал Лазарев. Но тут заметил, что прическа соведущей украшена массивным пластиковым цветком-заколкой. «Убери уже этот ужасный цветок с головы!» – вдруг сказал Сережа и зачем-то сорвал декор с головы 50-летней Кудрявцевой. А вместе с ним вырвал и здоровый клок волос! «Чуть парик не слетел!» – сказал Лазарев. И свернулся от хохота в калач. А вместе с ним грохнул и зал. Это был самый яркий момент пятичасового концерта. «Не снимайте, не снимайте!» – умоляла Кудрявцева зрителей. Но тоже не могла справиться с приступом дикого смеха.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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