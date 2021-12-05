Лолита Милявская в мини «зажглась» от объятий с коллегами на съемках новогоднего шоу

58-летняя певица Лолита Милявская поделилась кадрами с записи новогодней программы «Песня года». Артистка в обтягивающем мини-платье восхитила поклонников своей фигурой и ногами. Лолита Милявская уже давно приучила подписчиков к своему дерзкому стилю и поведению, которые она не редко демонстрирует в Instagram. В этот раз певица поделилась кадрами со съемок новогоднего шоу. На них Лолита предстала в обтягивающем мини-платье серебристого цвета, подчеркнувшем ее подтянутую фигуру и стройные ноги.Лолита Милявская Артистка запечатлелась даже рядом с кнопкой пожарной сигнализации, намекая на то, что на съемках было так жарко от эмоций и объятий с коллегами.Лолита Милявская «На «Песне Года» было просто Огненно🔥 Надо тушить пожар от эмоций и объятий с коллегами!! Как Давно не было таких больших концертов! В эфире будет 2 дня☝️ Готовьтесь👏😘❤️»,- обратилась певица к подписчикам.«Фигурка 😍😍😍», восхитился Александр Васильев. «Лолочка, офигенная!!!!Какая же ты стройняшка😚👍🏽💖💖💖», отметила Елена Воробей. «Красотка! А ножки какие великолепные 🔥🔥🔥», «Лолита , Божественная хулиганка 😂, какая веселая и настоящая, просто какая -то Леди Гага 🧡», «Потрясающе выглядите, Лолочка🔥🔥🔥Обожаем вас за вашу доброту, красоту», «Лолочка, ты -космос!!! Офигенная, неподражаемая, ты -уникальная!!!! Пусть твой талант будет радовать нас ещё многие годы!!! ❤️❤️❤️», — осыпали комплиментами Лолиту восхищенные интернет-пользователи.Лолита Милявская Кстати, Лолита Милявская похудела на 20 кг. «Всем советую: если вы чувствуете, что пошёл набор веса, — бегом к врачу. Не надо ждать милости от природы и слушать всякую ерунду, что вы сами можете справиться. Я знаю, что многие стесняются врачей, но поддерживающая терапия нужна. И во всём мире этого не стыдятся», — советует своим поклонникам певица.