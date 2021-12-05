Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей. На презентации его поддержала Меган Фокс

Вадим Карасев

Колсон Бейкер, он же рэпер и актер Machine Gun Kelly, выпустил собственную коллекцию лаков для ногтей UN/DN LAQR. Вчера в Голливуде прошла вечеринка в честь запуска. Возлюбленный Меган Фокс позиционирует свою коллекцию как "не имеющую гендера" и говорит о ней так: Я не люблю ограничиваться только одеждой, когда речь идет о самовыражении. Лак для ногтей — это тоже способ выразить свою индивидуальность, сегодня я с его помощью могу сказать что-то одно, завтра — что-то другое. Меняя цвет ногтей, я как будто бы делюсь своими мыслями, и у каждого оттенка свое настроение.

Коллекция лаков от Machine Gun Kelly





Сам Колсон рассказывает, что еще в юности начал экспериментировать с цветными лаками. Для вечеринки по случаю запуска коллекции, кстати, он предпочел насыщенный розовый оттенок, как и Меган Фокс, которая пришла его поддержать. Более того, свои мизинцы влюбленные соединили цепочкой, так что были в этот вечер неразлучны в прямом смысле слова.





Маргарита Дорошевич