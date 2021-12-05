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Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей. На презентации его поддержала Меган Фокс

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей. На презентации его поддержала Меган Фокс

Колсон Бейкер, он же рэпер и актер Machine Gun Kelly, выпустил собственную коллекцию лаков для ногтей UN/DN LAQR. Вчера в Голливуде прошла вечеринка в честь запуска. Возлюбленный Меган Фокс позиционирует свою коллекцию как "не имеющую гендера" и говорит о ней так: Я не люблю ограничиваться только одеждой, когда речь идет о самовыражении. Лак для ногтей — это тоже способ выразить свою индивидуальность, сегодня я с его помощью могу сказать что-то одно, завтра — что-то другое. Меняя цвет ногтей, я как будто бы делюсь своими мыслями, и у каждого оттенка свое настроение.

 


 


Коллекция лаков от Machine Gun Kelly


 

Сам Колсон рассказывает, что еще в юности начал экспериментировать с цветными лаками. Для вечеринки по случаю запуска коллекции, кстати, он предпочел насыщенный розовый оттенок, как и Меган Фокс, которая пришла его поддержать. Более того, свои мизинцы влюбленные соединили цепочкой, так что были в этот вечер неразлучны в прямом смысле слова.



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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