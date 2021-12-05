Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей

Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей
Артист Максим Галкин признался, что вытворяли его дети. Оказывается Гарри и Лиза Галкины в свое время соревновались за внимание звездного папы, когда тот на телеэкранах всячески хвалил других ребят в шоу «Лучше всех!». Ведущий признался, что он пытался загладить вину перед сыном и дочкой. Максим Галкин признался, что его наследники старались изо всех сил затмить ярких участников шоу «Лучше всех!» на Первом канале. «У нас есть семейная традиция: наши с Аллой дети тоже смотрят программу, которую я веду. И раньше они очень ревниво, особенно когда были совсем маленькими, воспринимали то, что папа по телевизору все время говорит незнакомым детям, что они лучшие и гениальные», — рассказал артист в передаче «Сегодня вечером».
Максим Галкин с детьми Так, Гарри и Лиза после просмотра шоу решили бороться за внимание и похвалу папы и стали демонстрировать все свои умения: «Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности», — смеется звездный родитель. Когда двойняшки подросли, то доказывать что-то для них стало уже не столь важным. Однако, Галкин все же усвоил урок, что поощрять ребят нужно обязательно и решил тоже пригласить их на шоу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей
Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей
Дарья Повереннова рассказала о пластике лица
Дарья Повереннова рассказала о пластике лица
Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького сына из-за одной ошибки
Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького
597 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
597 человек заболели COVID-19 в Иркутской области за сутки
Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати
Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати
Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards
Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России"
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета
Журнал Elle откажется от демонстрации изделий из натурального меха
Журнал Elle откажется от демонстрации изделий из натурального меха
Разрушаем популярные стереотипы о Рыбах
Разрушаем популярные стереотипы о Рыбах
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц,
Двое пострадавших после воспламенения на заводе в Усть-Илимске скончались
Двое пострадавших после воспламенения на заводе в Усть-Илимске
Братчанин предстанет перед судом за выстрел в судебного пристава
Братчанин предстанет перед судом за выстрел в судебного пристава

Топ на сегодня

Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в одинаковых нарядах
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Еще по теме

Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Максим Галкин показал забавные игры детей
Алла Пугачева и Максим Галкин показали своих детей - сходство шокирует
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке