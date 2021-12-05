Максим Галкин рассказал о жуткой ревности детей

Артист Максим Галкин признался, что вытворяли его дети. Оказывается Гарри и Лиза Галкины в свое время соревновались за внимание звездного папы, когда тот на телеэкранах всячески хвалил других ребят в шоу «Лучше всех!». Ведущий признался, что он пытался загладить вину перед сыном и дочкой. Максим Галкин признался, что его наследники старались изо всех сил затмить ярких участников шоу «Лучше всех!» на Первом канале. «У нас есть семейная традиция: наши с Аллой дети тоже смотрят программу, которую я веду. И раньше они очень ревниво, особенно когда были совсем маленькими, воспринимали то, что папа по телевизору все время говорит незнакомым детям, что они лучшие и гениальные», — рассказал артист в передаче «Сегодня вечером».Максим Галкин с детьми Так, Гарри и Лиза после просмотра шоу решили бороться за внимание и похвалу папы и стали демонстрировать все свои умения: «Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности», — смеется звездный родитель. Когда двойняшки подросли, то доказывать что-то для них стало уже не столь важным. Однако, Галкин все же усвоил урок, что поощрять ребят нужно обязательно и решил тоже пригласить их на шоу.