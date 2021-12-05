Максим Галкин решился на женскую процедуру

Артист Максим Галкин показал не приличные кадры. Шоумен не перестает удивлять своих поклонников подробностями семейной жизни в Грязи, где он вместе с Аллой Пугачевой растит детей-двойняшек Лизу и Гарри. Инстаграм юмориста переполнен постами с веселыми выходками наследников, у которых всегда наготове новые достижения и проказы. Не уступает им в умении смотреть на мир глазами ребенка и сам 45-летний папа. Так он похвастался в микроблоге креативным педикюром, сделанным в честь известного мультипликатора Уолта Диснея. «Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика😂», — подписал шоумен снимок своих собственных ног с изображением Тома и Джерри на больших пальцах.Максим Галкин сделал педикюр Юмор его, однако, оценили далеко не все. Многие почему-то сочли оскорбительным для себя лицезреть ноги артиста. «Похоже я вообще шуток не понимаю», «Куда мир катится», «Максим, юмор с запашком. Не для всех, точно», — набросились на Галкина критики. Некоторые вообще решили, что после такой непристойной выходки у Максима начнутся семейные проблемы: «Интересна реакция Аллы Борисовны», «Максим не показывайте такие вещи, Алла Борисовна не одобрит, вспомните за что она выгнала Филиппа Киркорова». Похоже, аудитория знает гораздо больше, чем сам Максим Галкин, которому теперь нужно срочно закрывать профиль от собственной супруги и прятать творчество на ногтях. Что именно особенно должно возмутить Примадонну, голые ноги мужа или его выплывшая внезапно тайная любовь к американским мультикам — не уточняется. Комментариев от Пугачевой пока не последовало.