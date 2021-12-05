Марату Башарову нет прощения, заявила Татьяна Тарасова

Тренер Татьяна Тарасова жестко высказалась об актере Марате Башарове. Конфликт артиста и заслуженного тренера начался в 2014 году, когда в прессу просочилась новость, что Башаров избивает вторую жену Екатерину Архарову. Тогда Тарасова жестко прошлась по абьюзеру, она и сейчас не изменила своего мнения. Семь лет назад инцидент в семье Башарова обсуждали в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире собрались звезды, друзья и коллеги артиста по разным проектам. Тогда актер снимался в «Ледниковом периоде», поэтому в студии были также участники шоу, в том числе и Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер тогда на всю страну осудила артиста. Спустя время она не изменила свою точку зрения. Башаров остался человеком, к которому наставник не испытывает ничего кроме неприязни. «Были в «Ледниковом периоде» люди, по отношению к которым у меня сплошной негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным», — подчеркнула Татьяна Анатольевна.Марат Башаров В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева вспомнила об этом инциденте. Наставник до сих пор не здоровается с Башаровым. «Я пыталась с ним поговорить, все слышали, но я больше не хочу. Нет времени и жизни, он взрослый человек. Может, хоть пить бросил», — ответила Тарасова. По мнению тренера, человек, который не смог справиться с пагубными пристрастиями, не заслуживает прощения. Тем более тот, кто применял силу к своим близким. «Не терплю хамство, жадность, алчность. Человек, который пьет, не перестанет пить. Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», — считает Татьяна Анатольевна. Тарасова всегда считала агрессивное поведение мужчин неприемлемым. Она росла в семье, в которой царило взаимоуважение, отец с нежностью относился к матери. В третьем браке тренера с Владимиром Крайневым тоже царила идиллия. «Мы жили душа в душу, в нашем доме всегда звучала музыка, смех… Я не могла представить, что можно поругаться. Невозможно», — подчеркнула звезда.