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Матвиенко поздравила с Днем Пермского края жителей и руководство региона

Матвиенко поздравила с Днем Пермского края жителей и руководство региона

10:21  Автор: Кристина Стащенко



Этот праздник — День Пермского края - важное событие для тех, кто родился и вырос на древней Пермской земле, связал с ней судьбу и считает ее своей малой родиной. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба Совфеда. 

«Прикамье взрастило не одно поколение энергичных и талантливых людей, которые неизменно бережно относятся к его славной истории, сохраняют и приумножают самобытное культурное наследие. Жители края вписали немало памятных страниц в ратную летопись нашей страны, своим трудом внесли весомый вклад в решение общенациональных задач, создали мощный диверсифицированный индустриальный комплекс, ставший надежной основой успехов региона», — говорится в телеграмме Матвиенко в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих.

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Матвиенко отметила, что сегодня Пермский край относится к наиболее перспективным во всех отношениях субъектам РФ. «Наращивается промышленный потенциал, увеличивается число наукоемких инновационных производств, реализуются масштабные проекты в различных отраслях», — указала она.  

Также, по ее словам, большое внимание уделяется цифровизации социально-экономической сферы, работе с инвесторами и предпринимателями. Кроме того, органы государственной власти региона многое делают для модернизации инженерной и транспортной инфраструктур, улучшения качества жизни людей, подчеркнула спикер Совфеда.

«Желаю новых достижений, добра и благополучия», — сказала Матвиенко. 



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По материалам: pnp.ru

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