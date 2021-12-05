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Медаль «За оборону Москвы» получили более миллиона человек

Медаль «За оборону Москвы» получили более миллиона человек

00:52  Автор: Мария Соколова



5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск против фашистов в битве под Москвой. Во время этого сражения наша армия уничтожила 38 немецких дивизий и освободила 11 тысяч населенных пунктов. В 1995 году решено отмечать эту дату как День воинской славы.

Контрнаступление шло по линии фронта от Калинина до Ельца. Советская армия уже в первые дни прорвала оборону противника на северо-западе от Москвы и освободила несколько населенных пунктов. Одновременно перешли в наступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. В результате немцы вынуждены были спасать свою армию от разгрома. 8 декабря 1941 года Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всём советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать стратегически важные районы.

Но советские войска постепенно освобождали подмосковные города, вышли к Оке и Рузе, 28 декабря очистили от фашистов Козельск, 26 декабря - Наро-Фоминск, 2 января — Малоярославец. В итоге группировки врага удалось отбросить от Москвы на 100-250 километров. Советская армия разбила 38 немецких дивизий, освободила более 11 тысяч населенных пунктов. 

День 5 декабря в истории


Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели большое военное и политическое значение — впервые во Второй мировой войне вермахт был остановлен и потерпел поражение. После этого сражения за доблесть и мужество, проявленные в боях, 40 частям и соединениям советской армии присвоили звание гвардейских. 36 тысяч солдат наградили орденами и медалями, 187 человек удостоили звания Героя Советского Союза. Медаль «За оборону Москвы» получили более 1 миллиона человек. Ежегодно 5 декабря в Вооруженных Силах проводят торжественные мероприятия по увековечению памяти воинов, отличившихся в сражениях за Москву.



#война #история #СССР


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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