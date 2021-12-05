На форуме #МЫВМЕСТЕ представили ленту "Добро. Фильм первый"

Вадим Карасев

В ходе Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ была представлена кинолента "Добро. Фильм первый", снятая при поддержке Института развития интернета (ИРИ).



Согласно сюжету ленты, студентка медколледжа пытается быть максимально правильной, но оказывается в ситуации, когда нужно сделать сложный выбор. На карту оказываются поставлены и экология, и жизни ее близких.

"Фильм о человеческих ценностях, где каждый делает добро так, как он видит. Не всегда получается хорошо, но это не значит, что не нужно делать добро. Это была основная идея, сделать такой сюжет. Мы работаем над продолжением сериала", – рассказал режиссер Алексей Китайцев.

Посмотреть фильм можно и онлайн. Он посвящен памяти 19-летнего волонтера Светланы Анурьевой, которая скончалась от рака четвертой степени 31 мая. По указу президента она награждена орденом Пирогова посмертно. Ульяновскому медицинскому колледжу, где училась девушка, присвоено ее имя.