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Над Contraband для Xbox работает больше людей, чем над Just Cause 4

Над Contraband для Xbox работает больше людей, чем над Just Cause 4


Летом этого года компания Microsoft анонсировала в рамках E3 игру Contraband от Avalanche Studios. Команда Avalanche Studios не является частью Xbox, но она сейчас занимается разработкой проекта для Xbox и PC (в том числе, для Game Pass) в рамках соглашения об эксклюзивности. На данный момент известно об игре Contraband мало, ранее из Twitter-аккаунта одного из разработчиков стало известно, что в разработке проект находится, как минимум, с 2018 года.

Похоже, что команда, которая работает над Contraband, больше команды, которая трудилась над Just Cause 4 от Avalanche Studios. Согласно профилю одного из лидеров команды разработки Contraband, он руководит 150+ специалистами при создании проекта. Тогда как над Just Cause 4 работало около 100 человек, то есть штат увеличился более чем на 50%.


Напомним, что у игры Contraband пока нет даты релиза. Ожидается, что это будет игра, нацеленная на кооператив. Проект создается для Xbox Series X | S и PC.


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По материалам: newxboxone

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