Наталья Водянова блеснула бриллиантами в Париже на открытии нового отеля Bvlgari

39-летняя супермодель Наталья Водянова побывала на открытии нового отеля знаменитого ювелирного бренда Bvlgari, где запечатлелась с супругой экс-президента Франции, Карлой Бруни. На днях в Париже состоялось масштабное мероприятие по случаю открытия нового отеля Bvlgari. Вечер начался праздничным ужином при участии главных звезд мировой величины, которых радостно встретил сам генеральный директор ювелирного дома Жан-Кристоф Бабен, а помогал ему менеджер отеля Сильвен Эрколи. Перед всеми присутствующими изначально поставили непростую задачу — идеально вписаться в тематику вечера и соответствовать идее самого бренда. Большинство гостей выбрали беспроигрышный вариант — минималистичный коктейльный наряд с яркими деталями в виде украшений с бриллиантами.Наталья Водянова Именно в таком виде и появилась Наталья Водянова. Кстати, очень непривычно видеть Наталью с зачесанными назад волосами. Российская супермодель предпочла плотное платье Benchellal с отложным воротником. Дополнили образ колье и браслет в виде золотой змейки с бриллиантами от Bvlgari. Просто мастерски с дресс-кодом справилась и Карла Бруни, третья жена 23-го президента Франции Николя Саркози. Total black, легкая укладка и естественный макияж всегда идеально смотрятся на любого рода мероприятиях.Наталья Водянова и Карла Бруни Программа подразумевала не только праздничный ужин, но и выступление бывшей первой леди Франции. Карла Бруни, которая после ухода из мира моды окончательно сосредоточилась на музыке, исполнила несколько песен, а китайский художник Ян Пей-Мин представил свою картину — портрет иконы итальянского кино Моники Витти.