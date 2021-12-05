Новогодние и рождественские гадания с зеркалами: заглядываем в будущее

Вадим Карасев

Уже не за горами новогодние праздники и Рождество — лучшее время для гаданий. С их помощью удастся заглянуть в собственное будущее и узнать о том, какие события произойдут в скором времени.

Традиционно гадать начинают с 25 декабря и прекращают 7 января. В это время гадают не только на суженого, но и пытаются узнать судьбу, а также подготовиться к событиям, которые ждут за поворотом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку гадания по зеркалам, которые точны и просты в исполнении.

Гадание на суженого

Традиционное рождественское гадание проводят в одиночестве в темное время суток. Для этого выключают свет в доме, зажигают свечу и ставят зеркало так, чтобы в нем отражалось пламя. После этого садятся напротив зеркала, расчесывают волосы и приговаривают:

«Суженый мой, ряженый, приходи ко мне знакомиться. Имя скажи да себя покажи».

Проговорив нужные слова, вглядываются в зеркало, пытаясь увидеть фигуру человека. Через несколько минут свечку тушат, а гребень кладут под подушку. Сон запоминают, чтобы узнать о том, кто будет суженым.

Гадание на желание

Узнать о том, исполнится ли заветная мечта, поможет гадание на зеркале. Его проводят перед Новым годом. На зеркале пишут свое желание, а рядом с ним раскладывают пять еловых веток. После этого из дома уходят на пару часов. Если слова исчезнут, то мечта исполнится, а если надпись осталась, то стоит изменить приоритеты и помечтать о чем-то ином.

Гадание на будущее

Карманное зеркальце окунают в соль и оставляют на полчаса, затем достают и промывают проточной водой. В темное время суток зеркальце кладут на белую тряпочку, зажигают восковую свечу и проговаривают: «В зеркало смотрюсь, будущее узнаю, ответы нахожу». После этого на зеркало трижды капают воском, дожидаются, пока он застынет, а затем рассматривают капли.

Круглые капли говорят о том, что в будущем не будет проблем и невзгод.Капли разбрызгались — мелкие неурядицы возможны, но справиться с ними не составит труда.Воск растекся полосками — в будущем будут и взлеты, и падения.Все капли разные — впереди ждут трудности, доверять незнакомцам нельзя.