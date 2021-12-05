Официально представили 3 главу Fortnite — игровой остров перевернулся





Сегодня разработчики Fortnite официально представили 3 главу игры. Согласно задумке, игровой остров в Fortnite перевернулся. Сама игра пока находится «на профилактике», в ближайшие часы в ней 3 глава должна официально стартовать. Ожидается, что об этом объявят на официальном стриме Fortnite, где сейчас, уже в течение нескольких часов, потерявший сознание герой плывет куда-то на бревне.

Тем не менее, 3 главу Fortnite уже официально представили — ниже можно видеть ее трейлер. Основные изменения, которые подтверждены:

Полностью изменен игровой остров. На новом острове игроки найдут различные интересные локации, вроде The Daily Bugle из вселенной «Человека-паука».В игре появится скин Человека-Паука, скины Маркуса Феникса и Кейт Диаз из серии Gears of War и многие другие облики.Новые механики добавят в Fortnite с 3 главой — скольжение и перемещение при помощи крюка-кошки.Полностью переработанная разрушаемость. К примеру, срубленные деревья будут падать на другие и валить их. Считается, что это реализовано на Unreal Engine 5, но пока официально о переходе на новый движок в трейлере не говорится.

Ниже можно посмотреть трейлер 3 главы Fortnite:

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А также показали трейлер с персонажами первого сезона 3 главы Fortnite:

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