Ольга Орлова сообщила, что еще в сентябре вышла замуж

Экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая, 44-летняя Ольга Орлова сегодня написала в Instagram, что вышла замуж и показала фото с регистрации брака. Ольга Орлова объявила о замужестве, а также поделилась снимками с торжества. Певица призналась, что долго колебалась рассказывать или нет о смене своего статуса, и наконец, решилась сообщить радостную новость. «Я долго думала говорить или нет, но всё-таки хорошими новостями очень приятно делиться🥰И я хочу , чтобы вы узнали об этом именно от меня☺️», написала Орлова в Instagram. Как оказалось, пара зарегистрировала отношения еще 27 сентября. Ольга поделилась фото из ЗАГСа, где она запечатлена с новоиспеченным мужем. Орлова предпочла традиционному подвенечному платью светлый брючный костюм с черным топом и обычную прическу.Ольга Орлова с мужем в ЗАГСе «27.09.2021 💒👰‍♀️🤵‍♂️💍Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства 🥰Тихо, скромно, вдвоём 🙈Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива!!! И хочу поделиться этим счастьем с вами!!!!❤️», сообщила Орлова о своем новом статусе. Певица публично призналась, что очень счастлива, что встретила «самого лучшего мужчину на свете». «Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!!!😉🌹», подытожила Орлова.Ольга Орлова с мужем Коллеги тут же поздравили Ольгу со знаменательным событием, а кое-кто даже обиделся, что она не сообщила о замужестве раньше. «Олечка, очень рады за тебя, за вас. Поздравляю от души!!!! ❤️🌹», откликнулась Валерия. «И мне даже не намекнула!!!!! Оленька!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ !!!!😘❤️🥃🍾🤛🧚‍♀️😘», упрекнула подругу Лолита Милявская. «Ольчик, поздравляю!!! Какое счастье!!», воскликнула Эвелина Бледанс. «Прекрасно!! Будьте счастливы 🙌 💐», пожелала Кристина Орбакайте. «Какая прекрасная новость !!! Поздравляю вас, дорогие ! Пусть будет счастье долго - долго ! Всегда !!! ❤️», присоединилась к поздравлениям Алена Хмельницкая.Ольга Орлова показала обручальные кольца Так как певица неохотно рассказывает о личной жизни, известно лишь имя и род деятельности ее избранника. Супругом Орловой стал бизнесмен по имени Валерий. «Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков! Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать», — делилась артистка еще в прошлом году. До Валерия Орлова состояла в отношениях с бизнесменом Александром Кармановым. Из-за романа с ним и беременности Ольга в 2000 году покинула группу «Блестящие». В 2001-м родился сын Артем, а в 2004 году пара объявила о расставании.