Ольгу Бузову могут вернуть в театр

Как стало известно, ведущую и певицу Ольгу Бузову могут снова пригласить играть в театре. Не успел Владимир Кехман вступить в должность генерального директора МХАТа имени Горького, как сначала снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, а потом попросил на выход и покровителя звезды Инстаграм Эдуарда Боякова, гордившегося своим смелым ходом для привлечения зрителей. Кехман решил вернуть классический репертуар театра, о котором ностальгически вспоминали истинные театралы. Но Бояков тоже недолго предавался печали. Он полон новых грандиозных планов. В частности, планирует открыть частный театр и снова удивить публику. Спонсоры, среди которых представители компаний УГМК, Ростсельмаш и корпорации «Синергия» уже раскошелились на строительство нового учреждения культуры.Ольга Бузова Понятно, что Бузовой там тоже отводится роль. Потому как «Чудесный грузин» собираются вернуть в репертуаре нового театра. «Спектакль, в котором Ольга Бузова играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, его тоже восстановим. Я думаю, что Оля будет с нами, если мы ее позовем», — поделился режиссер в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI. Первый спектакль уже запланирован на осень будущего года. Но сначала на сцену планируют выпустить Дмитрия Певцова и Леонида Якубовича в постановке «Лавр» по книге Евгения Водолазкина. А Олю оставят на сладкое для истинных гурманов театрального искусства.