Опубликован трейлер The Game Awards 2021





До мероприятия The Game Awards 2021 остаются считанные дни, оно начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени. В рамках данного мероприятия обещают рассказать более чем о 40 играх, среди которых больше 20 — это новинки. Компания Microsoft, если верить слухам, тоже будет представлена на The Game Awards.

Сегодня появился официальный трейлер предстоящего The Game Awards 2021 — его можно видеть ниже. Естественно, в трейлере не найти информации о том, какие игры будут анонсированы в рамках данного мероприятия, он больше посвящен номинантам The Game Awards 2021.

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