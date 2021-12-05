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Отец Киркорова жестко высказался о пьянстве Димы Билана

Отец Киркорова жестко высказался о пьянстве Димы Билана
Музыкант Бедрос Киркоров объяснил пьяные выступления певца Димы Билана. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему Дима Билан выходит порой пьяным на сцену. «Пьяный человек на сцене — это ужас. Артист не имеет права. Могу сказать открыто, что он не Филипп Киркоров и не Николай Басков. Но у него есть артистический талант», сказал Бедрос Киркоров.
Дима Билан Как отметил Бедрос Киркоров, Дима Билан с раннего возраста начал петь. «Но мы не знаем по какой причине он так себя ведет. Может быть — несчастная любовь. Может быть, что-то случилось. Можно было простить, если бы случай был первый», — заметил отец Филиппа Киркорова. Напомним, что Дима Билан не так давно угодил в скандал в Казахстане. Он вышел пьяный на сцену.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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