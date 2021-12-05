Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ

Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ

В Москве, в центральном выставочном зале "Манеж" накануне завершился третий день Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В мероприятии принимают участие волонтеры более, чем из 40 государств, а также представители социально-ориентировнного бизнеса, блогеры, журналисты.

На третий день участников ждали сессия об импакт-медиа и сессия "#МЫВМЕСТЕ в Государственной думе. Что дальше?". Депутаты "новой волны" сами пришли на форум и рассказали, как избирались в Думу, и что планируют делать теперь. Затем состоялась встреча на тему поддержки малого и среднего предпринимательства.

На форуме нашлось и место для тех, кто желал подать заявку на волонтёрскую программу Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022. Всего планируется зарегистрировать свыше 30 тысяч волонтеров, из которых лишь 3500 получат возможность работать на ЧМ.

В ходе мероприятия продолжились награждения в номинациях "Волонтеры и НКО" от 14 до 17, "Технологии для жизни", "Помощь людям". Победители международной премии #МЫВМЕСТЕ смогли рассказать о своих проектах и попросить помощи у первого замглавы АП Сергея Кириенко, руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, председателя комитета ГД по молодежной политики Артема Метелева.

Вне форума состоялась выездная полезная программа, в которой приняли участие 494 добровольца – они доставили продукты пожилым и маломобильным подопечным, помогли приютам для животных выгуливать собак и передали корм.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ
Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
Опубликован трейлер The Game Awards 2021
Опубликован трейлер The Game Awards 2021
Игру, которая есть на диске, добавили в Game Pass: нужен ли диск для запуска или переустановка
Игру, которая есть на диске, добавили в Game Pass: нужен ли диск для
Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5
Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей. На презентации его поддержала Меган Фокс
Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей. На

Топ на сегодня

Благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году
Благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году
Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ
Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на
Сила слов: как говорить убедительно и располагать к себе собеседника
Сила слов: как говорить убедительно и располагать к себе собеседника
Татьяна Навка в хищном купальнике похвасталась грудью
Татьяна Навка в хищном купальнике похвасталась грудью
Борису Моисееву предрекают страшную учесть
Борису Моисееву предрекают страшную учесть

Еще по теме

На форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали уникальную социальную франшизу
Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ
#МЫВМЕСТЕ: волонтеры выполнили уже более 10 тысяч запросов от пожилых людей
На форуме #МЫВМЕСТЕ представили ленту "Добро. Фильм первый"