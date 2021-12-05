Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ

Вадим Карасев

В Москве, в центральном выставочном зале "Манеж" накануне завершился третий день Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В мероприятии принимают участие волонтеры более, чем из 40 государств, а также представители социально-ориентировнного бизнеса, блогеры, журналисты.



На третий день участников ждали сессия об импакт-медиа и сессия "#МЫВМЕСТЕ в Государственной думе. Что дальше?". Депутаты "новой волны" сами пришли на форум и рассказали, как избирались в Думу, и что планируют делать теперь. Затем состоялась встреча на тему поддержки малого и среднего предпринимательства.

На форуме нашлось и место для тех, кто желал подать заявку на волонтёрскую программу Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022. Всего планируется зарегистрировать свыше 30 тысяч волонтеров, из которых лишь 3500 получат возможность работать на ЧМ.

В ходе мероприятия продолжились награждения в номинациях "Волонтеры и НКО" от 14 до 17, "Технологии для жизни", "Помощь людям". Победители международной премии #МЫВМЕСТЕ смогли рассказать о своих проектах и попросить помощи у первого замглавы АП Сергея Кириенко, руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, председателя комитета ГД по молодежной политики Артема Метелева.

Вне форума состоялась выездная полезная программа, в которой приняли участие 494 добровольца – они доставили продукты пожилым и маломобильным подопечным, помогли приютам для животных выгуливать собак и передали корм.