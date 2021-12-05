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Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards

Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards


Про игру CrossfireX давно нет никакой информации, ее последняя демонстрация состоялась в рамках Gamescom, в августе этого года. Эксклюзивный для Xbox шутер должен был выйти еще в 2020 году, но разработчики приняли решение перенести его на 2021 год, при этом игра все еще не имеет даты релиза. Игроки предполагают, что про CrossfireX расскажут новости в рамках The Game Awards 2021, то есть уже на следующей неделе.

Разработчики CrossfireX опубликовали в Twitter загадочное сообщение, которое намекает, что они готовы поделиться некоторой информацией, а пока идет ее «расшифровка».


Напомним, что CrossfireX — это многопользовательский шутер, но в нем будет и сюжетная кампания, которая разрабатывается студией Remedy. Игра должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.


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По материалам: newxboxone

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