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Польские силовики задержали российское торговое судно

Польские силовики задержали российское торговое судно

Российский торговый сухогруз "Руслана" был задержан в Балтийском море польскими пограничниками. Корабль вез стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша) и в какой-то момент начал двигаться в сторону пляжа.

По предварительным данным, экипаж судна странно себя вел, чем и вызвал подозрения – в ночь на 5 декабря он сошел с маршрута и прекратил отвечать на вызовы служб. В результате опасного маневрирования и движения слишком близко к береговой линии, "Руслана" едва не села на мель.

Поляки сопроводили сухогруз до Гданьска и задержали его. В настоящий момент он стоит на рейде, выясняются причины инцидента. По информации польских СМИ, капитан оказался изрядно пьян, у него в крови якобы нашли 2‰ алкоголя, у экипажа – в районе 1,5 ‰.

Как сообщал Ruposters, месяц назад в Дании арестовали российское научное судно "Академик Иоффе".

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По материалам: uposters.ru

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