Предвкушение праздника и домашний уют: смотрим новые коллекции белья

Вадим Карасев

В новой подборке изучаем новые коллекции нижнего белья: от праздничных вариантов до комфортных комплектов на каждый день.

1.Agent Provocateur

Бренд нижнего белья представил праздничную кампанию. От нарядного нижнего белья до шелковых пижам, в которых можно расслабиться после вечеринок — в коллекции собрали все необходимое на праздники. Цены на накладки на соски стартуют от восьми тысяч, на бюстгальтеры — в среднем от 15 тысяч.





Agent Provocateur

































































2.Le Journal Intime

Российский бренд технологичного белья Le Journal Intime представил новую коллекцию Dragon Woman, которая посвящена смелой и сильной женщине. В коллекции использовались насыщенные цвета, олицетворяющие природные силы земли, неба, воды. Бралетт стоит 7 800 рублей, бюстгальтеры — от 6 500 до 7 100 рублей, трусы — от 2 900 до 4 500 рублей.





Le Journal intime

































3.NNedre

Российский бренд выпустил коллекцию белья из мягкой бамбуковой ткани. Палитра цветов включает пыльно-розовый, кофейный, голубой и фирменный серый. Цены на трусы стартуют от 1 100 рублей, на бюстгальтеры — от 2 800 рублей, боди обойдется в 4 500 рублей.





NNedre





















































Надя Бесчетникова