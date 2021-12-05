Предвкушение праздника и домашний уют: смотрим новые коллекции белья
В новой подборке изучаем новые коллекции нижнего белья: от праздничных вариантов до комфортных комплектов на каждый день.
1.Agent Provocateur
Бренд нижнего белья представил праздничную кампанию. От нарядного нижнего белья до шелковых пижам, в которых можно расслабиться после вечеринок — в коллекции собрали все необходимое на праздники. Цены на накладки на соски стартуют от восьми тысяч, на бюстгальтеры — в среднем от 15 тысяч.
2.Le Journal Intime
Российский бренд технологичного белья Le Journal Intime представил новую коллекцию Dragon Woman, которая посвящена смелой и сильной женщине. В коллекции использовались насыщенные цвета, олицетворяющие природные силы земли, неба, воды. Бралетт стоит 7 800 рублей, бюстгальтеры — от 6 500 до 7 100 рублей, трусы — от 2 900 до 4 500 рублей.
3.NNedre
Российский бренд выпустил коллекцию белья из мягкой бамбуковой ткани. Палитра цветов включает пыльно-розовый, кофейный, голубой и фирменный серый. Цены на трусы стартуют от 1 100 рублей, на бюстгальтеры — от 2 800 рублей, боди обойдется в 4 500 рублей.