Президент Финляндии призвал Запад уважать Россию и ее интересы

Вадим Карасев

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что при выстраивании отношений с Россией не следует игнорировать её интересы или вести подрывную деятельность, но свои позиции тоже необходимо отстаивать. По его словам, стоит уважительно относиться к властям этой страны, так как они всегда помнят теплое отношение к себе.

В качестве примера он привел бывшего главу финского города Турку Юхани Леппя, который не раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 1990-х годов. Российский лидер до сих пор приглашает экс-мэра в гости, сказал Ниинистё. Однако в финском языке есть поговорка "казак берет все, что плохо лежит", которая "пришла из истории", поэтому нужно "быть твердыми в своей позиции", отметил он.

"Конечно, российские власти говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они наращивают и укрепляют свою оборону. Но, как мы все знаем, море бесконечно по своим размерам. Где начинается защита и как далеко она простирается?", - поинтересовался политик в ходе интервью британской The Sunday Times.

Сегодня во всем мире нарушен международный баланс безопасности, добавил финский президент, рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке.

Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх.

Ранее Ruposters писал, что в Германии обвиняют Россию в закладывании мины под безопасность Европы.