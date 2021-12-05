Прохор Шаляпин умилил поклонников детским фото

Певец Прохор Шаляпин поделился умилительным снимком. В конце ноября артисту исполнилось 38 лет. Выпускник «Фабрики звезд» с детства занимался музыкой, ходил в музыкальную школу по классу «Баяна» и был участником группы «Джем». В возрасте десяти лет тогда еще Андрей Захаренков – это настоящее имя артиста – пел народные песни в детском ансамбле. Фото тех времен Шаляпин опубликовал в своем инстаграме. «Нашел фото из далекого детства… Мне тут лет 10, и я уже пою народные песни в волгоградском ансамбле «Вьюнок» 😀✌🏼, — написал Шаляпин.Прохор Шаляпин в дестве Фанаты артиста пришли в восторг. «Какой красивый ребенок! Милашка! Упитанный какой», — писали пользователи Сети. Напомним, в начале осени Шаляпин стал вдовцом. Его жена-миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла от коронавируса.