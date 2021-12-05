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Путин вручил медали победителям международной премии "МыВместе-2021"

Путин вручил медали победителям международной премии "МыВместе-2021"

Лауреаты премии "МыВместе-2021" получили награды из рук президента Владимира Путина. В Международный день волонтёра он лично посетил форум гражданского действия #МЫВМЕСТЕ, в заключительный день которого и прошло вручение медалей.

Волонтёром года стал врач-педиатр, заведующий пульмонологией в Морозовской больнице Павел Бережанский. Медали также были вручены волонтеру-медику "красной зоны" Ольге Золотухиной, ее коллеге Владимиру Никольскому, руководителю штаба акции "МыВместе" в Кировской области Екатерине Садаковой.

"Полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее. Я очень часто говорю и вижу со стороны, что у нас замечательные молодые люди, замечательная молодёжь. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном, в прямом смысле этого слова", – обратился Путин к добровольцам.

Президент поблагодарил всех волонтёров и добровольцев, особенно отметив, что у их движения нет никаких границ.

Замечательная молодёжь, душевная, щедрая, деятельная и эффективная. Такое движение, движение добровольцев действительно не знает границ, и не только по территориям, но и по душе. Она не знает душевных границ.
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По материалам: uposters.ru

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