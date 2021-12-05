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Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно делать и что нельзя

Растущая Луна в декабре 2021 года: что можно делать и что нельзя

Период, когда Луна начинает свой рост, — прекрасное время для решения множества задач, требующих затрат энергии и сил. Рекомендации астрологов на период с 5 по 18 декабря помогут определиться с планом задач и выполнить запланированные дела в срок.


Растущая Луна — энергичное время, когда можно запросто привлечь успех и процветание. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с тем, что можно и нельзя выполнять в первой половине декабря, чтобы обрести счастье и не совершить ошибок, отдаляющих от поставленных целей и задач.

5 декабря: Луна в Стрельце

Рост Луны в Стрельце хорош для борьбы с отрицательными чертами характера, оздоровительных процедур и освобождения от всего, что может стать препятствием для обретения благополучия в будущем. Хорош этот день и для запланированных путешествий. Не стоит в воскресенье конфликтовать и переутомляться, а также резко менять планы.

6, 7 декабря: Луна в Козероге

Во время пребывания Луны в Козероге хорошо продвигается организация различных мероприятий. В эти дни можно также отправляться в запланированные путешествия и командировки и перенимать опыт наставников. Исключить стоит дела, связанные с финансами и незапланированные траты, чтобы избежать оттока денег.


8, 9 декабря: Луна в Водолее

Луна в Водолее — время для проведения торговых операций и работы, связанной с умственным трудом. Хорошо в этот период получается написание дипломных работ, а также внедрение в работу новшеств для облегчения труда. Астрологи рекомендуют отказаться от поверхностных суждений и спешки, чтобы не привлекать неприятности.

10, 11 декабря: Луна в Рыбах

Влияние растущей Луны в Рыбах усиливает интуитивные способности, которым нужно доверять. Прислушаться к внутреннему голосу полезно во время принятия ответственных решений и решения сложных вопросов. В эти дни нельзя выяснять отношения и проявлять эгоизм, чтобы не портить отношения с коллегами и близкими людьми.

12, 13 декабря: Луна в Овне

Энергетика Луны в Овне не подходит для решения важных вопросов. Эти дни лучше посвятить решению знакомых вопросов, путешествиям и прогулкам на свежем воздухе. Остерегаться в такой период нужно конфронтаций и перепадов настроения. Справиться с эмоциями будет проще благодаря дыхательным практикам.


14, 15 и 16 декабря: Луна в Тельце

Во время роста Луны в Тельце не составит труда обрести финансовую независимость, обрести полезные деловые связи и разрешить деловые вопросы. Астрологи рекомендуют отказаться от спешки и не торопиться с выводами, если ситуация кажется неоднозначной. Вдумчивые самостоятельные решения приведут к успехам.

17, 18 декабря: Луна в Близнецах

Дни перед Полнолунием ночное светило проведет в созвездии Близнецов. Это время идеально для энергичных дел, требующих не столько усидчивости, сколько быстроты реакции. Астрологи рекомендуют выбирать решение несложных вопросов, чтобы освободить в будущем время для более сложных задач. Не стоит в этот период браться за сложные проекты, чтобы исключить ошибки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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