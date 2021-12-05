Разрушаем популярные стереотипы о Рыбах

Вадим Карасев

Вокруг каждого из Знаков Зодиака есть некоторые стереотипы — ошибочное мнение, сформированное за века существования астрологии. Астрологи рассказали о главных стереотипах про Рыб.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о стереотипах, касающихся других представителей Водной стихии — Скорпионов и Раков. Но, хоть Рыбы и относятся к стихии Воды, про них ходят совсем другие слухи.

Эти люди крайне невнимательны

Да, с концентрацией у них порой бывают трудности, но они стараются внимательно относиться к деталям. Они не пропускают важные фразы людей, не относятся безответственно к поручениям. Это собранные люди, с которыми можно строить общие планы и работать в команде.

Рыбы не умеют зарабатывать

Нередко можно услышать, что, хоть они и очень креативны, зарабатывать у них не получается. Наоборот, они могут получать за свои труды много денег, но их проблемы с финансами идут от того, что они не умеют правильно ими распоряжаться. Они часто тратят деньги неосмотрительно, не умеют копить и экономить.

Рыбы — добряки до мозга костей

Да, они умеют творить добро, умеют идти навстречу, но их доброту очень сильно переоценивают. Как и другим Знакам водной стихии, Рыбам свойственно помнить обо всех обидах, так что вы вряд ли сможете насолить им и выйти сухими из воды. Они значительно быстрее Скорпионов забывают все плохое, но не надейтесь на их великодушие, если не попросили вовремя прощения.

Рыбы не могут за себя постоять

Многие думают, что Рыбы — это люди, которые предпочитают не отвечать на грубость негативом в надежде, что их оставят в покое. Но на самом деле они не будут терпеть издевки. В этом плане представители данного Знака могут быть весьма непредсказуемыми. Кто-то сразу лезет в драку, а кто-то бьет в ответ своим красноречием.

Рыбам нельзя доверять

Да, они могут поступать инфантильно, однако нарочно обманывать или подставлять близких людей, друзей и коллег они не станут. У них просто нет никакого желания делать что-то плохое, ведь они прекрасно знают, что так друзей себе не нажить.