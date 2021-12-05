Реклама Halo Infinite появилась на билбордах в Москве





До релиза Halo Infinite остаются считанные дни – кампания игры станет доступна 8 декабря. По всему миру идет активная рекламная кампания, и Россия не стала исключением.

В социальных сетях появляется масса фотографий с рекламой Halo Infinite на билбордах в Москве – на Новом Арбате, на различных крупных торговых центрах, кинотеатрах и так далее. Игра продвигается вместе с приставками Xbox Series X | S, иногда билборды с рекламой которых можно видеть около нее.

More pics of #HaloInfinite being promoted in Moscow, Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Su2gzlYGzw — Idle Sloth (@IdleSloth84) December 4, 2021

Halo: Infinite commercial on the New Arbat street in Moscow.#HaloInfinite pic.twitter.com/pTLGmQiac4 — Valery Akulinich (@Follow_14_) December 4, 2021



Отметим, что столь активное продвижение отдельного тайтла Xbox в России – это скорее исключение, чем правило. Обратим внимание, что в России продвижение Halo Infinite не идет вместе с продвижением Xbox Game Pass, как это реализовано в рекламных кампаниях по всему миру. На билбордах в России нет информации о том, что игра станет частью подписки Game Pass.

Игра Halo Infinite выходит 8 декабря не только на Xbox One и Xbox Series X | S, но и на PC. Согласно странице игры в Steam, она не получит полную русскую локализацию, переведен будет только текст.