Роботы научились размножаться, Clearview AI оштрафовали на $22,6 млн и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Qualcomm представила процессоры нового поколения для смартфонов и ноутбуков.

«Яндекс» добавил поддержку новых языков в сервис закадрового озвучивания роликов на YouTube.

Apple выпустит AR-очки на замену iPhone в 2022 году.

В Киеве увеличат количество камер с искусственным интеллектом в рамках программы «Безопасная столица».

Великобритания оштрафовала Clearview AI на $22,6 млн за незаконный сбор данных.

Исследователи создали «живых роботов», способных размножаться.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

Компания Qualcomm представила ряд новинок на ежегодном мероприятии Snapdragon Tech Summit.

Флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработан по 4-нм технологии. Он объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой Armv9. Также процессор оборудован 5G-модемом, обеспечивающим скорость до 10 Гбит/с.

Snapdragon 8 Gen 1. Данные: Qualcomm.

Процессор для ноутбуков под управлением Windows Snapdragon 8cx Gen 3 построен на 5-нм техпроцессе. Он оборудован восемью ядрами Kryo, обеспечивает прирост производительности CPU на 85%, а GPU — на 60% по сравнению с предыдущим поколением.

Snapdragon 8cx Gen 3. Данные: Qualcomm.

Обе новинки поддерживают движок для искусственного интеллекта AI Engine. По словам представителей компании, он в четыре раза мощнее своего предшественника. Движок получил в два раза больше общей памяти и улучшенный ускоритель Tensor.

Во время саммита компания объявила о сотрудничестве с Google Cloud для поиска нейронной архитектуры, а также создания ИИ-моделей нового поколения и их развертывания на устройствах граничных вычислений.

Компания «Яндекс» расширила список языков для закадрового перевода видеороликов. Теперь функция работает с французским, испанским и немецким контентом.

Система распознает речь, трансформирует ее в текст, переводит на русский язык, синтезирует голос и совмещает его с видеорядом. Она также определяет пол говорящего и озвучивает сказанное мужским или женским голосом.

Инструмент доступен в «Яндекс.Браузере» и мобильном приложении «Яндекс».

Компания Meta (ранее Facebook) совместно с британской горячей линией Revenge Porn Helpline запустила сервис StopNCII.org для защиты людей от порномести. Проект поддержали 50 партнеров из неправительственных организаций по всему миру.

На платформе пользователи могут загрузить свои интимные снимки в хешированном виде и проверить, распространяются ли подобные изображения в интернете без их ведома.

Система анализирует зашифрованные данные непосредственно на устройстве и запускает поиск по файлам платформ, участвующих в проекте. При обнаружении соответствующего контента люди смогут удалить его.

Если распространяемый снимок ранее был отредактирован, включая обрезку или наложение фильтра, алгоритмы не смогут их распознать и пользователю придется создать новый образец.

Известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что компании Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности в конце 2022 года. Она получит аналог чипа M1 и сможет работать без привязки к Mac или iPhone.

По данным инсайдера, AR-очки оборудуют двумя процессорами. Производительный, сопоставимый по вычислительной мощности с ARM-архитектурой M1, предназначен для выполнения основных задач, а вспомогательный — для управления сенсорными функциями.

Куо заявил, что сперва Apple сделает гарнитуру «независимой» от других устройств, а затем добавит поддержку «широкого спектра приложений» с целью замены ею смартфонов в течение следующих десяти лет.

В 2022 году на улицах Киева установят камеры с искусственным интеллектом в рамках программы «Безопасная столица».

По словам депутата горсовета Виталия Нестора, устройства дополнительно оборудуют алгоритмом распознавания регистрационных номеров транспортных средств. Это позволит сократить число преступлений и обеспечить более высокий уровень безопасности граждан, заявил он.

Эта вторая система видеонаблюдения на базе ИИ в Киеве после установленных МВД Украины камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Программа «Безопасная столица» рассчитана на 2022-2024 годы.

Британские регуляторы оштрафовали разработчика системы распознавания лиц Clearview AI на $22,6 млн за несоблюдение национальных законов о защите данных.

В Управлении уполномоченного по вопросам информации заявили, что компания не уведомила граждан о сборе их фотографий с различных сайтов и соцсетей. Ведомство потребовало прекратить обработку персональных данных жителей Великобритании и удалить полученные изображения.

Clearview AI может оспорить штраф и обвинения в незаконном сборе информации. Окончательное решение примут к середине 2022 года.

Исследователи из лаборатории DeepMind совместно с ведущими учеными применили искусственный интеллект для решения сложных математических задач и доказательства теорем.

Они разработали алгоритм, который позволяет исследователям быстро формулировать различные гипотезы и проверять их на практике, а также искать различные неочевидные закономерности.

В ходе исследований модели помогли австралийскому профессору Джорди Уильямсону и его коллегам найти решение и доказательство для двух гипотез в области теории узлов и теории представлений.

В частности, они открыли новый подход к связанной с многочленами Каждана-Люстига гипотезе, выдвинутой 40 лет назад. Это, по словам специалистов DeepMind, говорит о возможностях широкого применения ИИ во всех сферах науки.

Ученые создали с помощью ИИ «живых» роботов, состоящих из стволовых клеток сердца и кожи лягушек. Они поглощают одноклеточные организмы и воссоздают себе подобных.

«Живые» роботы поедают материал, позволяющий им создавать собственные копии. Данные: Wyss Institute.

Алгоритмы вывели и протестировали миллиарды потенциальных конфигураций формы ксенобота, чтобы найти жизнеспособный вариант пригодного к репликации синтетического организма.

По словам исследователей, в будущем «живых» ботов можно применять для решения множества задач, связанных с телом человека или окружающей средой. Например, они займутся сбором микропластика в океане, регенеративной медициной или мониторингом развития корневой системы растений.

В детсадах Сеула (Южная Корея) запустили тестирование роботов для воспитания детей в возрасте от трех до пяти лет.

Робот Alpha Mini. Данные: The Guardian.

Alpha Mini умеет петь, танцевать, рассказывать истории и обучать движениям кунг-фу. Также он показывает простые упражнения для повторения, включая стояние на одной ноге и отжимания.

Робот высотой 24,5 см оборудован камерой для распознавания и фотографирования. Он может моргать и трансформировать зрачки в «сердечки» при общении с детьми.

Шотландские исследователи разработали алгоритм искусственного интеллекта для создания трейлеров к фильмам.

Раскадровка фильма «Сияние» (режиссер Стенли Кубрик, 1980 год) алгоритмом для генерирования трейлера. Данные: исследование.

Он состоит из двух нейросетей. Первая обрабатывает аудио- и видео-составляющие ленты, чтобы определить «интересные» сцены. Вторая анализирует текстовую версию картины.

В результате комбинация из двух моделей определяет «самые важные» части фильма и генерирует из них трейлер.

С 27 ноября по 3 декабря 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $430 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Производитель роботов FJDynamics привлек $70 млн на улучшение продуктов для автоматизации труда в сельском хозяйстве, строительстве и садоводстве.

Kakao Mobility собрала $55 млн на развитие технологий автономного вождения.

CloudTrucks получила $115 млн на расширение команды разработчиков ПО для управления бизнесом грузоперевозок.

Convious собрала $12 млн на масштабирование ИИ-платформы электронной коммерции для «экономики впечатлений».

Создатели сервиса управления данными о клиентах Particular Audience привлекли $7,5 млн.

Smartling получила $160 млн на расширение команды разработчиков инструментов для автоматического перевода контента.

Karamba Security собрала $10 млн на поддержку продуктов для обеспечения безопасности автомобильной промышленности и устройств Интернета вещей.

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