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Руководство группы «Илим» поможет семьям погибших рабочих

Руководство группы «Илим» прокомментировало гибель двух рабочих в больнице .После инцидента на промплощадке филиала группы «Илим» в Усть-Илимске четверо пострадавших были доставлены в региональный ожоговый центр Иркутска.

«Двое из них скончались в ожоговом центре. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Семьям погибших будет оказана помощь. Для установления причин инцидента продолжает работать специальная комиссия.

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По материалам: irk

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