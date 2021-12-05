Руководство группы «Илим» поможет семьям погибших рабочих
Сегодня, 19:00
Руководство группы «Илим» прокомментировало гибель двух рабочих в больнице .После инцидента на промплощадке филиала группы «Илим» в Усть-Илимске четверо пострадавших были доставлены в региональный ожоговый центр Иркутска.
«Двое из них скончались в ожоговом центре. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Семьям погибших будет оказана помощь. Для установления причин инцидента продолжает работать специальная комиссия.Предыдущая новость по этой теме:
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По материалам: irk