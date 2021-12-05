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С начала 2022 года Саудовская Аравия разрешит въезд привитым российской вакциной от COVID-19

С начала 2022 года Саудовская Аравия разрешит въезд привитым российской вакциной от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:10  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



С начала 2022 года Саудовская Аравия разрешит въезд привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости. 

Таким образом тем, кто сделал прививку «Спутником V», будет разрешен въезд в 102 государства. 

Уточняется, что при въезде в Саудовскую Аравию привитым данной вакциной потребуется пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. 


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Сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Всего в России на данный момент зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

Кроме того, что в российском парламенте надеются, что Бахрейн поддержит предложение России о взаимном признании государствами сертификатов о вакцинации, а также о производстве российской вакцины.



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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